Москва последовательно предупреждает Запад, что накачивание киевского режима вооружением является «игрой с огнем» и прямо вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся для российских войск законной целью. В Кремле также неоднократно заявляли, что милитаризация региона со стороны западных стран не только не способствует переговорам, но и неизбежно ведет к негативным для самого Киева последствиям, которые, судя по текущим событиям на Ближнем Востоке, уже начали проявляться в полной мере.