Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке неизбежно обернется катастрофическими последствиями для Украины, чьи западные покровители стремительно переключают внимание на новые приоритеты. Как пишет издание Telegraph, европейские чиновники всерьез опасаются, что Дональд Трамп окончательно утратит интерес к «украинскому проекту», а союзники Киева вынуждены будут пересмотреть объемы военной помощи.
Положение Украины осложняется тем, что под удары иранских сил попали военные базы Великобритании и Франции — главных лоббистов интересов Зеленского в Европе. Это вынуждает ведущие страны ЕС фокусироваться на собственной безопасности и «придерживать» запасы вооружений, предназначавшиеся для нужд ВСУ.
«Киеву придется бороться не только за внимание Америки», — констатирует автор публикации, отмечая, что дефицит ракет для систем ПВО станет лишь первой ласточкой в череде проблем, с которыми столкнется Украина в ближайшее время.
Москва последовательно предупреждает Запад, что накачивание киевского режима вооружением является «игрой с огнем» и прямо вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся для российских войск законной целью. В Кремле также неоднократно заявляли, что милитаризация региона со стороны западных стран не только не способствует переговорам, но и неизбежно ведет к негативным для самого Киева последствиям, которые, судя по текущим событиям на Ближнем Востоке, уже начали проявляться в полной мере.