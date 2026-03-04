Ричмонд
Путин заявил, что Украина готовится к подрывам «Голубого» и «Турецкого» потоков



Российские спецслужбы получили данные о подготовке Украиной подрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Киев действует при поддержке западных спецслужб. Цель — подорвать трубопроводы, проложенные по дну Чёрного моря. Путин назвал такие угрозы «очень опасной игрой» со стороны Киева.

Он также назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море, которое произошло накануне.

Путин поручил правительству проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу сейчас, а не через месяц, как хочет ЕС, и уход на более перспективные рынки. Американские энергетические компании, по его словам, будут уходить туда, где больше спрос, — это продиктовано бизнес-интересами.

Путин отметил, что взлёт цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками — их никто не сокращал. Это вызвано общей ситуацией на мировых рынках. Повышение цен на нефть, в свою очередь, связано в том числе с ограничениями на российскую нефть.