Путин заявил, что Украина готовится к подрывам «Голубого» и «Турецкого» потоков

Путин поручил правительству проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу сейчас, а не через месяц, как хочет ЕС, и уход на более перспективные рынки. Американские энергетические компании, по его словам, будут уходить туда, где больше спрос, — это продиктовано бизнес-интересами.