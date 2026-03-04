Путин рассказал о данных по подготовке подрыва Голубого и Турецкого потоков

Президент России Владимир Путин рассказал, что у спецслужб РФ есть сведения, что готовятся подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока». Информацией об этом он поделился во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
«Я уже говорил об этом раньше: по данным наших спецслужб, так же как когда-то были подорваны “Северные потоки”, сейчас в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовятся акции по подрыву “Голубого потока” и “Турецкого потока”, — заявил Путин.
Глава России уточнил, что информация была передана Турции.
«Это очень опасная игра, особенно в сегодняшних условиях», — заключил президент России.
