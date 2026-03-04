Владимир Путин после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Кремле заявил, что ситуация на энергетических рынках Евросоюза стала следствием ошибочной политики. По его словам, ЕС проводит курс, «не имеющий ничего общего с интересами народов Европы».
«Это, что происходит сегодня на европейских рынках, — это, конечно, прежде всего, результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики, это злоупотребление зелёной повесткой», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Глава государства подчеркнул, что Россия «была и остается надежным поставщиком энергоресурсов» для всех партнеров, включая страны ЕС. Москва намерена развивать сотрудничество с надежными контрагентами, такими как Венгрия и Словакия.