Путин: происходящее на рынках энергетики в ЕС — результат ошибочной политики

Президент РФ заявил, что кризис в Европе связан с неверными решениями по энергетическим вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Кремле заявил, что ситуация на энергетических рынках Евросоюза стала следствием ошибочной политики. По его словам, ЕС проводит курс, «не имеющий ничего общего с интересами народов Европы».

«Это, что происходит сегодня на европейских рынках, — это, конечно, прежде всего, результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики, это злоупотребление зелёной повесткой», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава государства подчеркнул, что Россия «была и остается надежным поставщиком энергоресурсов» для всех партнеров, включая страны ЕС. Москва намерена развивать сотрудничество с надежными контрагентами, такими как Венгрия и Словакия.

