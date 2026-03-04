В МИД РФ прокомментировали атаку на российский газовоз

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии официального представителя Марии Захаровой подчёркивается, что подобные инциденты, создавая угрозу для международного мира и безопасности, не останутся без ответа. В случае подтверждения обстоятельств такие действия будут расценены как террористический акт и грубое нарушение принципов международного права, создающее прямую опасность для судоходства.