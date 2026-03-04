Ричмонд
В МИД РФ прокомментировали атаку на российский газовоз

Москва оставляет право принять меры в связи с атакой на российский газовоз, заявили в МИД России.

Источник: Аргументы и факты

МИД России заявил о сохранении за Москвой возможности применения мер политического и дипломатического характера в ответ на атаку на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта.

Ранее в Министерстве транспорта РФ информировали, что атака на российское судно была осуществлена украинскими беспилотными катерами недалеко от мальтийской акватории.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии официального представителя Марии Захаровой подчёркивается, что подобные инциденты, создавая угрозу для международного мира и безопасности, не останутся без ответа. В случае подтверждения обстоятельств такие действия будут расценены как террористический акт и грубое нарушение принципов международного права, создающее прямую опасность для судоходства.

«Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам», — уточняется в сообщении.

