В МИД РФ прокомментировали атаку на российский газовоз

Ранее в Министерстве транспорта РФ информировали, что атака на российское судно была осуществлена украинскими беспилотными катерами недалеко от мальтийской акватории.
В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии официального представителя Марии Захаровой подчёркивается, что подобные инциденты, создавая угрозу для международного мира и безопасности, не останутся без ответа. В случае подтверждения обстоятельств такие действия будут расценены как террористический акт и грубое нарушение принципов международного права, создающее прямую опасность для судоходства.
«Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам», — уточняется в сообщении.