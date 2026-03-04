Россия рассматривает возможность полной остановки поставок природного газа европейским потребителям, причем прямо сейчас, а не через месяц, как это планировали в ЕС. Об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
По мнению президента, сложившаяся на рынках ситуация, характеризующаяся резким взлетом цен на энергоносители, позволяет России сменить приоритеты. В условиях, когда другие потребители готовы приобретать российский газ по более высоким ценам, сохранение поставок в недружественные европейские страны теряет экономический смысл.
«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок и уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — отметил глава государства, подчеркивая, что решение продиктовано исключительно рыночной логикой.
На данный момент европейские газовые хабы демонстрируют рекордную волатильность. Рост цен на топливо стал следствием как ошибочных решений Брюсселя в области «зеленой» повестки, так и глобальной дестабилизации на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива и атаки на танкерную инфраструктуру создали угрозу энергетическому благополучию Европы, однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия не обязана выступать гарантом стабильности для рынков, где ее энергоносители подвергаются искусственным ограничениям.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.