На данный момент европейские газовые хабы демонстрируют рекордную волатильность. Рост цен на топливо стал следствием как ошибочных решений Брюсселя в области «зеленой» повестки, так и глобальной дестабилизации на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива и атаки на танкерную инфраструктуру создали угрозу энергетическому благополучию Европы, однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия не обязана выступать гарантом стабильности для рынков, где ее энергоносители подвергаются искусственным ограничениям.