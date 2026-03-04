Над регионами России сбили 34 украинских БПЛА

«4 марта текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Республики Чечня», — сообщили там.
