Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 34 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Силы ПВО с 16:00 до 20:00 сбили 34 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«4 марта текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Республики Чечня», — сообщили там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше