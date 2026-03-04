Путин поручит кабмину проработать вопрос прекращения поставок газа в ЕС

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, что поручит кабмину проработать вопрос о скорейшем прекращении поставок газа в Европу. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Глава государства предположил, что российской стороне удобнее прекратить поставки в ближайшее время, не дожидаясь 2027 года, когда страны ЕС постановили полностью отказаться от газа из РФ.
«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Тут тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух», — заявил Путин.
Напомним, ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Евросоюз в конце недели (7−8 марта) будет «умолять» Россию возобновить поставки нефти и газа. Он также призвал жителей Европы запастись топливом и наличными.