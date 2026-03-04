Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия проинформировала Турцию о данных спецслужб РФ о подготовке Киевом акции по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потоков», сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны “Северные потоки”, сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовятся акции по подрыву “Голубого потока” и “Турецкого потока”. Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше