Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов

«По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны “Северные потоки”, сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовятся акции по подрыву “Голубого потока” и “Турецкого потока”. Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.Читать дальше