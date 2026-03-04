Политолог Перенджиев назвал скрытую цель операции США в Иране

Удары США по Ирану направлены на установление контроля над центрально-азиатской частью континента и транспортными коридорами, что создает геополитическое противостояние с Россией и Китаем. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, через конфликт с Ираном Вашингтон пытается создать полосу контроля над Хартлендом и навредить международному проекту «Север — Юг», в котором не заинтересован Запад. США также стремятся взять под контроль транскаспийский коридор из Китая в Европу. Эксперт назвал происходящее военной стадией битвы транспортных коридоров, цель которой — экономически изолировать Россию и Китай.
Востоковед Турал Керимов в эфире радио Sputnik предположил, что удары США нацелены на уничтожение иранских вооруженных сил и системы госвласти. По его мнению, Запад попытается вывести из строя энергосистему Ирана, чтобы вызвать хаос в стране.
Ранее сообщалось, что при ударе по базе в Дубае погибли 100 морпехов США.