Политолог Перенджиев назвал скрытую цель операции США в Иране

По его словам, через конфликт с Ираном Вашингтон пытается создать полосу контроля над Хартлендом и навредить международному проекту «Север — Юг», в котором не заинтересован Запад. США также стремятся взять под контроль транскаспийский коридор из Китая в Европу. Эксперт назвал происходящее военной стадией битвы транспортных коридоров, цель которой — экономически изолировать Россию и Китай.