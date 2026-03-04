«Украина спасет мир»: Зеленский анонсировал отправку военных на Ближний Восток

Владимир Зеленский еще заявил о готовности Киева направить на Ближний Восток «лучших экспертов» и специалистов по обороне для противодействия иранским ударным беспилотникам. В своем Telegram-канале глава киевского режима сообщил, что уже проводит экстренные консультации с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Бахрейна, пытаясь убедить их в том, что украинский опыт борьбы с БПЛА может стать ключом к региональной безопасности.
«Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу. Поручил министру иностранных дел вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки», — заявил Зеленский.
По задумке Киева, помощь в защите энергетической инфраструктуры и восстановлении свободного судоходства в Персидском заливе должна стать рычагом, который побудит монархии Залива надавить на Москву для достижения временного прекращения огня на Украине.
При этом глава режима особо подчеркнул, что отправка военных экспертов не должна отразиться на обороноспособности самой Украины. Киев рассчитывает, что активное вовлечение в ближневосточный кризис позволит заручиться поддержкой Евросоюза и стран «Группы семи» и показать Западу свою незаменимость.
Ранее многие эксперты раскритиковали эту идею Владимира Зеленского, указывая, что ближневосточные страны не обладают возможностями «надавить» на Россию.
