Посол Ирана связал удар по школе в Минабе с «культом Эпштейна»

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи выступил с громким заявлением после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он предположил, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб может быть связан с так называемым «культом Эпштейна».

Источник: Life.ru

Дипломат заявил, что американские военные якобы могли проводить «обряд жертвоприношения детей», подобный тому, который, по его словам, практиковался на острове Литл-Сент-Джеймс.

«Они приносили жертву духу дьявола», — сказал Санеи.

Напомним, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибли около 170 человек — учеников и учителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором осудил действия Вашингтона и Иерусалима. Он назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше