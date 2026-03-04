«Ведомости»: ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Публично на эту тему не так давно высказывался экс-глава «Роскосмоса» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. В своем канале в Telegram он написал, что никогда не пользовался продукцией Apple, однако «на старую заброшенную почту» ему пришло письмо с уведомлением о блокировке аккаунта в связи с тем, что его имя значится в санкционных списках США. Для решения этой проблемы ему предлагалось перейти на страницу корпорации и загрузить копию своего паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения.