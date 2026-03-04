Ричмонд
Иран опроверг информацию о готовности обсуждать прекращение огня

В Иране опровергли опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что власти страны готовы обсудить прекращение огня.

В Иране опровергли опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что власти страны готовы обсудить прекращение огня. Об этом пишет Tasnim News Agency.

«Статья в The New York Times — полная ложь и ведение психологической войны», — заявил агентству иранский чиновник.

Как отметил собеседник Tasnim, Тегеран «продолжит без колебаний» наносить ответные удары.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, намекнув на последствия в виде военных действий, если исламская республика откажется от сделки с американцами.

