Иран опроверг информацию о готовности обсуждать прекращение огня

В Иране опровергли опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что власти страны готовы обсудить прекращение огня. Об этом пишет Tasnim News Agency.
«Статья в The New York Times — полная ложь и ведение психологической войны», — заявил агентству иранский чиновник.
Как отметил собеседник Tasnim, Тегеран «продолжит без колебаний» наносить ответные удары.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, намекнув на последствия в виде военных действий, если исламская республика откажется от сделки с американцами.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше