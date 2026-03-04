МИД РФ оставляет за собой право на меры из-за атаки на российский газовоз в Средиземном море

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — подчеркнула дипломат.
Накануне Минтранс РФ сообщил, что судно подверглось нападению безэкипажных катеров Украины вблизи территориальных вод Мальты. В Сети появились кадры судна, дымящегося после удара в Средиземном море.
