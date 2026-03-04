Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ оставляет за собой право на меры из-за атаки на российский газовоз в Средиземном море

Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические меры в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её ответ опубликован на сайте ведомства.

Источник: Life.ru

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — подчеркнула дипломат.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что судно подверглось нападению безэкипажных катеров Украины вблизи территориальных вод Мальты. В Сети появились кадры судна, дымящегося после удара в Средиземном море.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше