Путин: Киев кусает руку Европы, с которой кормится

Действиями, подобными террористической атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, киевский режим кусает руку Европы, которая его кормит, считает президент РФ Владимир Путин.
В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину он выразил мнение, что подобные теракты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа в Европе.
«Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», — сказал Путин.
Он отметил, что Евросоюз предоставляет Украине всевозможную помощь, а киевский режим создает для ЕС «проблемы одну за другой».
Ранее Путин сказал, что даст поручение кабмину проработать вопрос о скорейшем прекращении поставок газа в Европу.
Напомним, атака Украины на «Арктик Метагаз» была совершена 3 марта в Средиземном море. Минтранс РФ назвал ее актом международного терроризма и морского пиратства.