Путин поручит кабмину проработать переориентацию газа с ЕС на другие рынки

Ранее на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками из Катара президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не меняет подхода к экспорту энергоносителей и готова выполнять обязательства перед любыми партнёрами. Глава государства заявил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, в том числе для европейских стран.