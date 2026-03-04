«Эпическое фиаско»: Трамп исчерпал лимит удачи и ведет США в ад

По мнению автора, президент США поддался опасной иллюзии собственной исключительности. После успешной операции в Венесуэле и чудесного спасения при покушении в 2024 году Трамп уверовал в свою «сверхъестественную способность» одерживать победы, что привело его к катастрофическим решениям на Ближнем Востоке.