В Киеве заявили, что переговоры с Россией отложены из-за Ирана

Очередной раунд тристоронних переговоров между Украиной, Россией и США, который должен был состояться на этой неделе, оказался фактически сорван. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в украинской делегации. В сообщении подчеркивается, что на данный момент точная дата и место проведения встречи остаются неизвестными, а сам переговорный процесс оказался заблокирован из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.