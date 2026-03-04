В Киеве заявили, что переговоры с Россией отложены из-за Ирана

Очередной раунд тристоронних переговоров между Украиной, Россией и США, который должен был состояться на этой неделе, оказался фактически сорван. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в украинской делегации. В сообщении подчеркивается, что на данный момент точная дата и место проведения встречи остаются неизвестными, а сам переговорный процесс оказался заблокирован из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет», — приводит телеканал слова источника.
Владимир Зеленский, ранее выражавший надежду на проведение раунда 5 или 6 марта, столкнулся с тем, что внимание Вашингтона сместилось в сторону Ирана. По данным украинской стороны, ситуация в регионе делает продолжение диалога в прежнем формате крайне затруднительным.
Ранее, по итогам интенсивных консультаций в Женеве в середине февраля, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил о достигнутом прогрессе.
Читайте материал: «“Украина спасет мир”: Зеленский анонсировал отправку военных на Ближний Восток».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.