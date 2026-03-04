Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока после ударов США и Израиля

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по военной инфраструктуре, школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при ударе по школе для девочек погибли 175 детей и учителей. Фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 1 045 человек. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не начинали войну с Ираном, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить.