Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока после ударов США и Израиля

Тегеран пытается донести свою позицию до региональных партнёров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети X обращение к лидерам дружественных и соседних стран и подчеркнул, что Иран стремился избежать войны дипломатическими методами.

Источник: Life.ru

Однако атака со стороны США и Израиля не оставила выбора. Он также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет соседей и считает, что безопасность в регионе должны обеспечивать сами региональные игроки.

«Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путём, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться», — заявил политик.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по военной инфраструктуре, школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при ударе по школе для девочек погибли 175 детей и учителей. Фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 1 045 человек. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не начинали войну с Ираном, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

