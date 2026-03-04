Путин: Украина «кусает руку» ЕС, с которой кормится

Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину прокомментировал террористическую атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз». Лидер РФ заявил, что его удивляет, что подобные действия усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках, особенно на рынках газа, и в первую очередь это создает проблемы для Европы.