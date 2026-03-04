Путин: Украина «кусает руку» ЕС, с которой кормится

«Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Евросоюз предоставляет киевскому режиму бесконечную помощь и оружием, и деньгами, а киевский режим в ответ создаст для Евросоюза одну проблему за другой.
Напомним, Минтранс сообщил, что российский газовоз атаковали безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. В Сети опубликовали кадры судна, которое дымится после удара в Средиземном море.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.