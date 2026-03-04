КСИР подтвердил начало 18-го этапа операции против США и Израиля

Детали 18-й фазы операции пока не раскрываются.
Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана, бомбя не только военные объекты, но и школы, больницы и жилые кварталы. Жертвами атак стали уже более тысячи человек. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал эти результаты «невероятными» и пообещал, что операция продолжит «нести смерть и разрушения».
