Кусают руку, с которой клюют: Путин назвал терактом атаку ВСУ на газовоз РФ

Российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали в нейтральных водах у берегов Мальты. В результате атаки безэкипажных катеров ВСУ судно получило повреждения, экипаж эвакуирован. В Москве происшествие назвали актом терроризма и пообещали ответные меры.
Атака на «Арктик Метагаз».
Вечером 3 марта 2026 года в Средиземном море, вблизи территориальных вод Мальты, произошло нападение на российский газовоз «Арктик Метагаз». Судно, следовавшее из Мурманска, было атаковано с помощью безэкипажных катеров (БЭКов).
На следующий день, 4 марта, Министерство транспорта России официально подтвердило эту информацию. По предварительным данным ведомства, атака была осуществлена украинскими безэкипажными катерами, которые следовали с побережья Ливии.
Благодаря оперативным действиям мальтийских и российских спасательных служб, весь экипаж в составе 30 граждан России был спасён. Двое моряков, получивших ожоги, были доставлены в больницу города Бенгази.
В Министерстве транспорта России инцидент был назван актом международного терроризма и морского пиратства.
«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — подчеркнули в Минтрансе.
В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.
В свою очередь в МИД России сообщили, что Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз.
В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии официального представителя Марии Захаровой подчёркивается, что подобные инциденты, создавая угрозу для международного мира и безопасности, не останутся без ответа.
«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — говорится в публикации.
В случае подтверждения обстоятельств такие действия будут расценены как террористический акт и грубое нарушение принципов международного права, создающее прямую опасность для судоходства.
Комментарий Владимира Путина по поводу атаки ВСУ на «Арктик Метагаз».
Глава государства назвал террористической атакой нападение на российский газовоз.
«Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал Путин журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что такие события усугубляют ситуацию на энергетических рынках, прежде всего в Европе.
«Получается, что киевский режим кусает ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», — заявил президент.
Газовоз «Арктик Метагаз».
Газовоз «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz, IMO 9243148) относится к танкерам для перевозки сжиженного природного газа. Судно построили в 2003 году на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Портом приписки судна указан Сочи.
Газовоз использовался для перевозки сжиженного природного газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном округе на терминал в китайском городе Бэйхай. Конструкция судна позволяет работать в условиях низких температур и использовать его на маршрутах Северного морского пути.