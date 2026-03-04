Путин: Спецслужбы РФ в курсе о подготовке Киевом подрыва черноморских газопроводов

«Я уже говорил об этом: по имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны “Северные потоки”, сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву “Голубого потока” и “Турецкого потока”», — сообщил Путин.
Он добавил, что Россия уже проинформировала об этом турецких партнёров.
«Посмотрим, что будет происходить в этой сфере. Но это очень опасная игра, особенно сегодня», — подытожил глава государства.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские спецслужбы получили оперативную информацию о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как заявил лидер РФ, эта информация уже просочилась в прессу. В Кремле добавили, что по дипломатическим каналам предупреждают союзников о возможных угрозах.
