Путин: Спецслужбы РФ в курсе о подготовке Киевом подрыва черноморских газопроводов

Узнать больше по теме

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии

Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.