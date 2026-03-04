Иран атаковал более 10 судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Журналисты утверждают, что на четвертый день военных действий действий движение через Ормузский пролив полностью остановилось. Командующий КСИР рассказал, что дважды Иран давал разрешение судам «дружественных стран» на проход по проливу. Запрет распространяется на все суда, связанные с США, Израилем и Британией. Кроме того, Тегеран сообщил о планах атаковать все суд в Персидском заливе, направляющиеся в Израиль.