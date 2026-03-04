Иран атаковал более 10 судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем нанесли удары более чем по десяти судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив, сообщил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Мы атаковали более десяти кораблей, в том числе и нефтяных танкеров», — приводит его словам иранское агентство Nour News.
Военачальник рассказал, что нарушившие иранские правила прохода через пролив суда были поражены.
Журналисты утверждают, что на четвертый день военных действий действий движение через Ормузский пролив полностью остановилось. Командующий КСИР рассказал, что дважды Иран давал разрешение судам «дружественных стран» на проход по проливу. Запрет распространяется на все суда, связанные с США, Израилем и Британией. Кроме того, Тегеран сообщил о планах атаковать все суд в Персидском заливе, направляющиеся в Израиль.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Тегеран фактически парализовал доставку около четверти нефти и газа, потребляемого во всем мире, пригрозив уничтожать любые американские корабли, которые попытаются вторгнуться в Ормузский пролив.
Напомним, глава Минобороны США Пит Хегсет, слова которого приводит «360», допустил продление военной операции против Ирана до восьми недель.