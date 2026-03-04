«Ведется процесс»: Пентагон официально объявил о планах захвата Гренландии

Соединенные Штаты перешли к практической реализации стратегии по установлению контроля над Гренландией. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби в ходе выступления в Совете по международным отношениям заявил, что работа по данному вопросу ведется по дипломатическим каналам и Вашингтон ожидает скорого положительного результата.