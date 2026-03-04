Ричмонд
«Ведется процесс»: Пентагон официально объявил о планах захвата Гренландии

Соединенные Штаты перешли к практической реализации стратегии по установлению контроля над Гренландией.

Соединенные Штаты перешли к практической реализации стратегии по установлению контроля над Гренландией. Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби в ходе выступления в Совете по международным отношениям заявил, что работа по данному вопросу ведется по дипломатическим каналам и Вашингтон ожидает скорого положительного результата.

«Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сообщил Колби, открыто подтвердив экспансионистские планы американского военного ведомства.

Стремление Вашингтона подчинить себе остров, входящий в состав Датского королевства, стало одним из ключевых векторов внешней политики администрации Дональда Трампа. Президент США неоднократно публично заявлял о том, что Гренландия должна стать частью американской территории, несмотря на резкие протесты со стороны датских и гренландских властей.

Руководство Дании ранее неоднократно призывало Белый дом к соблюдению принципов территориальной целостности и уважению международного права. Тем не менее, нынешнее заявление высокопоставленного чиновника Пентагона свидетельствует о том, что Вашингтон намерен игнорировать позицию Копенгагена, продолжая давление для достижения своих стратегических целей в Арктическом регионе.

«Надеемся, что это закончится успешно», — подчеркнул замглавы Пентагона, давая понять, что США не планируют отказываться от идеи расширения своего влияния за счет поглощения чужих территорий.

