Сийярто: Венгрия получила от РФ гарантии по поставкам газа и нефти

Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и природного газа по неизменным ценам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Его видеообращение транслировал телеканал М1.
Сийярто подчеркнул, что стороны смогли прийти к соглашению, «несмотря на международный кризис на энергетическом рынке». Россия и Венгрия договорились при необходимости искать альтернативные маршруты поставок нефти и газа.
«Нам была дана гарантия, что Россия будет поставлять все это нам по тем же ценам, несмотря на то, что происходит из-за войны в Иране. Тем самым можно будет обеспечить не только безопасность энергоснабжения Венгрии, но и низкий уровень коммунальных платежей», — сообщил глава венгерского МИД.
Итоги переговоров с лидером России венгерский дипломат назвал «хорошей новостью» для Венгрии, поскольку они обеспечат энергетическую безопасность страны.
Кроме того, по итогам переговоров стало известно, что Россия освободит двух пленных с венгерским гражданством, которые были мобилизованы в ВСУ насильно. Освобожденные граждане Венгрии отправятся в Будапешт вместе с Петером Сийярто.