«Сигналов нет»: Зеленский признал заморозку переговоров

Владимир Зеленский подтвердил, что запланированные тристоронние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном пока не могут состояться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале он заявил, что в нынешней геополитической ситуации «еще нет необходимых сигналов» для организации встречи.