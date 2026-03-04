«Сигналов нет»: Зеленский признал заморозку переговоров

Владимир Зеленский подтвердил, что запланированные тристоронние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном пока не могут состояться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале он заявил, что в нынешней геополитической ситуации «еще нет необходимых сигналов» для организации встречи.
По словам главы киевского режима, он находится в ежедневном контакте с американской стороной, координируя действия в условиях глобальной нестабильности. Зеленский подчеркнул, что дипломатическая работа не свернута окончательно, а лишь поставлена на паузу до стабилизации обстановки.
«Как только безопасности ситуация и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, тристороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — заверил Зеленский.
Ранее украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в украинской делегации сообщил, что пока нет понимания о месте и времени продолжения переговоров.
