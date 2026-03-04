Ричмонд
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран пытался не допустить эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к лидерам стран Ближнего востока на фоне ударов по объектам в регионе.

«Уважаемые лидеры наших дружественных и соседних государств, американо-сионистская военная атака не оставила нам выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что мир должен обеспечиваться странами региона», — указал Масуд Пезешкиан в соцсети.

Он подчеркнул, что Иран пытался не допустить эскалации на Ближнем Востоке.

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром призвал США и Израиль немедленно прекратить военную операцию против Ирана.

