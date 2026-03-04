Ричмонд
Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника управления СБУ

Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко, которого подозревают в коррупции. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

По данным украинских СМИ, Компаниченко ранее были официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. Его заключили под стражу.

Также сообщалось, что начальника управления СБУ в Житомирской области задержали по делу о взятке в размере 320 тысяч долларов.

Напомним, ранее стало известно, что из 15 бывших сотрудников студии «Квартал 95», которые заняли руководящие должности с приходом Владимира Зеленского к власти, девять уже уволены.