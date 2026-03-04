Ричмонд
Сийярто: РФ гарантировала Венгрии поставки нефти и газа по неизменным ценам

Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке.

Источник: Аргументы и факты

Россия гарантировала Венгрии сохранение поставок нефти и газа на условиях неизменных цен. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

Как отметил Сийярто в видеообращении, позитивным фактом является наличие гарантий обеспечения Венгрии нефтью и природным газом на фоне международного кризиса в энергетической сфере.

«Нам была дана гарантия, что Россия будет поставлять все это нам по тем же ценам, несмотря на то, что происходит из-за войны в Иране.», — заявил политик.

Он отметил, что это позволяет гарантировать не только стабильность энергоснабжения страны, но и поддержание приемлемого уровня тарифов на коммунальные услуги.

Ранее Петер Сийярто отметил заинтересованность своей страны в устойчивых и бесперебойных поставках российского газа и углеводородов. В ходе встречи он также проинформировал российского лидера, что целью его визита в Москву стало получение официальных гарантий по обеспечению Венгрии углеводородными ресурсами.

