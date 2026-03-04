Белый дом пригрозил Ирану наземным вторжением: «Варианты на столе»

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего, и он мудро поступает, не делая того же сам», — заявила Левитт, отвечая на прямой вопрос о возможности и целях наземного вторжения.