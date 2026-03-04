Ричмонд
Белый дом пригрозил Ирану наземным вторжением: «Варианты на столе»

Администрация Дональда Трампа официально допустила возможность задействования сухопутных войск в рамках военной операции против Ирана.

Администрация Дональда Трампа официально допустила возможность задействования сухопутных войск в рамках военной операции против Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов о целях и форматах участия американских сил, не стала исключать силовые сценарии, выходящие за рамки текущей воздушной кампании.

Представитель Белого дома подчеркнула, что, несмотря на отсутствие конкретных планов по вводу контингента на текущий момент, Вашингтон намерен сохранять за собой полную свободу действий.

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего, и он мудро поступает, не делая того же сам», — заявила Левитт, отвечая на прямой вопрос о возможности и целях наземного вторжения.

Президент США Дональд Трамп ранее уже давал понять, что готов к расширению масштабов противостояния с Исламской республикой, если того потребует ситуация.

