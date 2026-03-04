Захарова: Зеленский на фоне ситуации в Иране перешел с препаратов на гуталин

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке Украина отойдет на второй план и потеряет финансовую поддержку Запада. С таким заявлением в среду, 4 марта, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, добавив, что от испуга украинский лидер уже перешел с «препаратов на гуталин».
— Опасаясь сокращения западной военной и финансовой поддержки на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, Зеленский… что он творит? Прилагает усилия, чтобы остаться на плаву, — сказала Захарова.
При этом она отметила, что во внешнеполитическом ведомстве уже многие понимают, «на каких препаратах» сидит Зеленский, но теперь «кажется, он уже перешел на гуталин», говорится в Telegram-канале Захаровой.
В ноябре во время видеообращения, которое Зеленский опубликовал в своих социальных сетях, из его носа вылетел странный белый шарик. После этого политик шмыгнул носом и сделал вид, что ничего не произошло.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров заявил, что неизвестное вещество белого цвета, которое выпало из носа президента Украины, может быть наркотиком.