Захарова: Зеленский на фоне ситуации в Иране перешел с препаратов на гуталин

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке Украина отойдет на второй план и потеряет финансовую поддержку Запада. С таким заявлением в среду, 4 марта, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, добавив, что от испуга украинский лидер уже перешел с «препаратов на гуталин».