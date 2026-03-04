Белый дом открестился от бойни в иранской школе

Администрация президента США не располагает информацией о ракетном ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга заявила, что военное ведомство уже приступило к расследованию обстоятельств трагедии, однако категорически отвергла обвинения в целенаправленной атаке на гражданские объекты со стороны американских сил.
Левитт подчеркнула, что Вашингтон пока не готов делать выводы о произошедшем, переадресовав технические вопросы военным специалистам. «Нам об этом ничего не известно, и министерство войны уже расследует данный вопрос», — сообщила представитель администрации.
Отвечая на прямой вопрос журналистов о вероятной причастности к инциденту израильских или американских сил, пресс-секретарь сделала акцент на принципах ведения боевых действий коалицией. «Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», — резюмировала Левитт.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Соединенные Штаты и Израиль приступили к нанесению массированных ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран. В первый день операции под огнем оказалась школа «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики. По данным министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки стала как минимум 171 школьница. Официальный Тегеран возложил полную ответственность за произошедшее на Вашингтон и Тель-Авив.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.