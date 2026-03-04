Белый дом открестился от бойни в иранской школе

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Соединенные Штаты и Израиль приступили к нанесению массированных ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран. В первый день операции под огнем оказалась школа «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики. По данным министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки стала как минимум 171 школьница. Официальный Тегеран возложил полную ответственность за произошедшее на Вашингтон и Тель-Авив.