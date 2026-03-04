США не хотят, чтобы не имеющие ядерного оружия страны Европы создавали его

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против разработки ядерного оружия теми странами Европы, которые в настоящее время его не имеют. Это подтвердил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.
«Да, мы бы более чем [просто] пытались отговорить их от этого. Мы, разумеется, как минимум энергично выступаем против этого», — заверил он, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям в Вашингтоне вопрос о рассуждениях Польши, Германии и скандинавских стран о возможности получения ядерных вооружений.
«Это гипотетический [сценарий]», — утверждал заместитель главы Пентагона. «Но мы выступаем против такого развития событий», — отметил Колби.