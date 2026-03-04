Ричмонд
Еврокомиссар Бруннер: Турция заверила ЕС, что закрыла границы с Ираном

Представитель ЕК по внутренним делам и миграции отметил, что любой возникающий конфликт является вызовом для Европы.

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер сообщил, что во время телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил вопрос возможного притока беженцев из-за конфликта вокруг Ирана.

«Любой конфликт, который возникает, является вызовом для Европы», — сказал Бруннер в интервью газете Bild. «Что касается Турции и теперь конфликта в Иране: я в понедельник имел возможность провести телефонный разговор с Хаканом Фиданом — министром иностранных дел Турции. Он заверил, что закрыл границы в направлении Ирана», — сообщил еврокомиссар.

В ЕС опасаются новой волны беженцев в связи с военными действиями США и Израиля против Ирана. 28 февраля они начали операцию против исламской республики. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
