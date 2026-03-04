Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном. Об этом французский лидер сообщил в X.
«Я призвал премьер-министра Израиля не нарушать территориальную целостность Ливана и воздержаться от наземного наступления. Важно, чтобы стороны вернулись к соглашению о прекращении огня», — написал Макрон.
По его словам, ситуация вокруг Ливана «вызывает обеспокоенность».
В то же время глава государства подчеркнул необходимость прекращения атак шиитского движения «Хезболлах» против Израиля. «Эта стратегия эскалации является серьезной ошибкой, которая ставит под угрозу весь регион», — считает Макрон.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».