Белый дом: Трамп не планирует применять силы курдов против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований, но сообщения о том, что Вашингтон планирует использовать их против Ирана, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Я могу прокомментировать тот факт, что президент провел много телефонных разговоров с партнерами, союзниками и лидерами на Ближнем Востоке, — сказала она. — Он говорил с лидерами курдов относительно нашей базы на севере Ирака». «Однако любые сообщения о том, что президент согласился на какой-либо такой план, совершенно не соответствуют действительности, не следует их публиковать,» — добавила Ливитт.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает возможность поддержки иранских оппозиционных сил и курдов для свержения власти в Иране. Как отмечало издание, президент США 1 марта провел телефонные переговоры с курдскими лидерами, чьи формирования сосредоточены вдоль границы Ирака и Ирана. Телеканал CNN также сообщал, что ЦРУ может поставить оружие курдским формированиям на северо-западе Ирана. Американский портал Al-Monitor также отмечал, что американские официальные лица проводили встречи с представителями иранских курдов на территории Иракского Курдистана.