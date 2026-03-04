Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп не планирует применять силы курдов против Ирана

Президент США недавно разговаривал с лидерами курдских формирований, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований, но сообщения о том, что Вашингтон планирует использовать их против Ирана, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я могу прокомментировать тот факт, что президент провел много телефонных разговоров с партнерами, союзниками и лидерами на Ближнем Востоке, — сказала она. — Он говорил с лидерами курдов относительно нашей базы на севере Ирака». «Однако любые сообщения о том, что президент согласился на какой-либо такой план, совершенно не соответствуют действительности, не следует их публиковать,» — добавила Ливитт.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает возможность поддержки иранских оппозиционных сил и курдов для свержения власти в Иране. Как отмечало издание, президент США 1 марта провел телефонные переговоры с курдскими лидерами, чьи формирования сосредоточены вдоль границы Ирака и Ирана. Телеканал CNN также сообщал, что ЦРУ может поставить оружие курдским формированиям на северо-западе Ирана. Американский портал Al-Monitor также отмечал, что американские официальные лица проводили встречи с представителями иранских курдов на территории Иракского Курдистана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше