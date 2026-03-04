Ричмонд
Левитт: США не исключают возможность наземной операции в Иране

В Белом доме заявили, что Трамп поступает мудро.

Источник: Аргументы и факты

Наземная операция в Иране на данный момент не входит в планы США, однако такой вариант развития событий полностью исключить нельзя, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«На данный момент это (сухопутная операция в Иране) не входит в план, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего (Дональда Трампа. — Прим. ред.), и он мудро поступает», — сказала она на брифинге.

Ранее американский лидер не стал отрицать возможность введения сухопутных войск США в Иран.

Напомним, Трамп на церемонии вручения медалей военным заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтут необходимым.

