Иран заявил об атаке на офис Нетаньяху

В КСИР также сообщили о трех ударах по зданию Генштаба ВС Израиля.

Иран трижды атаковал здание Генштаба ВС Израиля и обстрелял офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, утверждает советник командующего КСИР.

Новость дополняется.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
