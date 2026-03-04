Шантаж сработал: Мадрид открыл базы США для ударов по Ирану

Испания официально согласилась оказывать поддержку вооруженным силам США в рамках военной операции против Ирана. Решение Мадрида изменилось после жесткого ультиматума президента Дональда Трампа, пригрозившего полным разрывом торговых отношений в случае отказа предоставить военную инфраструктуру.
Об изменении позиции испанских властей сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе регулярного брифинга. По ее словам, администрация США получила подтверждение готовности к взаимодействию буквально в последние часы.
«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — заявила Левитт.
Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой Мадрида, напомнив о нежелании королевства доводить оборонные расходы до 5% ВВП. Американский лидер выдвинул прямую угрозу разорвать все торговые договоренности, если Испания продолжит блокировать использование своих военных баз Рота и Морон для нужд американской группировки. Левитт подтвердила, что жесткая риторика президента достигла цели, и теперь Пентагон сможет использовать испанскую территорию, невзирая на прежнее недовольство европейского партнера действиями Вашингтона и Тель-Авива.
