Испания опровергла заявления о желании сотрудничать с военными США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после резких высказываний президента США Дональда Трампа в сторону Испании о разрыве торговых связей, Мадрид, якобы, дал разрешение на использование своих мощностей американскими военными в контексте действий против Ирана.
«Я решительно это опровергаю. Позиция Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась», — заявил министр.
Испанский премьер-министр Педро Санчес раскритиковал военные операции США и Израиля, направленные против Ирана. Испанская сторона отказала Трампу в доступе к своим военным базам для ударов по иранской территории и отозвала разрешение на размещение заправщиков ВВС США. Вслед за этим американский президент заявил о намерении прекратить всю торговлю с Испанией.
В свою очередь Мадрид акцентировал необходимость следования принципам международного права и действующим договоренностям между ЕС и США. Затем Санчес подчеркнул, что Испания не будет принимать участие в дестабилизирующих мировую обстановку акциях, даже под давлением возможных санкций со стороны Вашингтона.