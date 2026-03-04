Испания опровергла заявления о желании сотрудничать с военными США

Испанский премьер-министр Педро Санчес раскритиковал военные операции США и Израиля, направленные против Ирана. Испанская сторона отказала Трампу в доступе к своим военным базам для ударов по иранской территории и отозвала разрешение на размещение заправщиков ВВС США. Вслед за этим американский президент заявил о намерении прекратить всю торговлю с Испанией.