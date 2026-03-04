Ричмонд
Белый дом заявил, что позиция США по КНДР не изменилась

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт ответила на вопрос, означает ли начало Вашингтоном военной операции против Тегерана под предлогом того, что он якобы может получить ядерное оружие.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Позиция вашингтонской администрации относительно КНДР не менялась в связи с проведением военной операции против Ирана. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мне на сегодняшний день нечего сказать о каких-либо изменениях нашей позиции относительно Северной Кореи», — подчеркнула она. Так Ливитт ответила на вопрос о том, означает ли начало Вашингтоном военной операции против Ирана под предлогом того, что он якобы может получить ядерное оружие, и изменение отношения к КНДР.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

