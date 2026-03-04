Представителя Венгрии вызвали в МИД Украины

Накануне венгерское правительство распространило видеопослание военнослужащего из Ужгорода, представившегося Альбертом Романом. Будучи закарпатским венгром, он обладает также и гражданством Венгрии, но тем не менее был принудительно мобилизован киевским режимом, ранен и в итоге попал в плен. Военнослужащий рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, и попросил премьер-министра Виктора Орбана поспособствовать в его освобождении и возвращении на родину. Орбан и Путин в тот же день провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе и эту ситуацию.