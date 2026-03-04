Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представителя Венгрии вызвали в МИД Украины

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин освободил принудительно мобилизованных венгров.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МИД Украины пригласил временного поверенного в делах Венгрии после того, как президент РФ Владимир Путин решил освободить из плена двух венгерских граждан, принудительно мобилизованных на Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что видели заявление о передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии, однако Украине никакой информации об этом предоставлено не было.

«Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули», — говорится в заявлении.

Накануне венгерское правительство распространило видеопослание военнослужащего из Ужгорода, представившегося Альбертом Романом. Будучи закарпатским венгром, он обладает также и гражданством Венгрии, но тем не менее был принудительно мобилизован киевским режимом, ранен и в итоге попал в плен. Военнослужащий рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, и попросил премьер-министра Виктора Орбана поспособствовать в его освобождении и возвращении на родину. Орбан и Путин в тот же день провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе и эту ситуацию.

Россия уже ранее передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 уроженцев и жителей Закарпатья была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше