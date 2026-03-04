Представителя Венгрии вызвали в МИД Украины

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МИД Украины пригласил временного поверенного в делах Венгрии после того, как президент РФ Владимир Путин решил освободить из плена двух венгерских граждан, принудительно мобилизованных на Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что видели заявление о передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии, однако Украине никакой информации об этом предоставлено не было.
«Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули», — говорится в заявлении.
Накануне венгерское правительство распространило видеопослание военнослужащего из Ужгорода, представившегося Альбертом Романом. Будучи закарпатским венгром, он обладает также и гражданством Венгрии, но тем не менее был принудительно мобилизован киевским режимом, ранен и в итоге попал в плен. Военнослужащий рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, и попросил премьер-министра Виктора Орбана поспособствовать в его освобождении и возвращении на родину. Орбан и Путин в тот же день провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе и эту ситуацию.
Россия уже ранее передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 уроженцев и жителей Закарпатья была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена.