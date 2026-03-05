Axios узнал о требовании Израиля к США разъяснить контакты с Ираном

По данным издания, израильская разведка получила информацию, согласно которой между иранскими властями и администрацией президента США Дональда Трампа велись переговоры о прекращении огня. Нетаньяху обратился к представителям Белого дома, те сообщили, что «не вели переговоры с иранцами за его спиной».