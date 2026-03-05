Axios узнал о требовании Израиля к США разъяснить контакты с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями после того, как стало известно, что Вашингтон, возможно, поддерживает контакты с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, израильская разведка получила информацию, согласно которой между иранскими властями и администрацией президента США Дональда Трампа велись переговоры о прекращении огня. Нетаньяху обратился к представителям Белого дома, те сообщили, что «не вели переговоры с иранцами за его спиной».
По данным неназванного американского чиновника, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также советник, зять президента США Джаред Кушнер «почти ежедневно» общаются с израильским премьером и другими высокопоставленными лицами и их координация «очень тесная».
«Они знают, что мы не ведем переговоры с иранцами», — заявил собеседник Axios. Источник назвал подобные претензии «полной чушью».
О том, что иранская разведка обратилась к ЦРУ на следующий день после начала военной операции США с предложением обсудить условия прекращения огня, писала The New York Times.
В Вашингтоне не рассматривают это предложение как серьезное, а израильские чиновники призвали Штаты его проигнорировать, указывало издание. Иран опроверг просьбу о переговорах.