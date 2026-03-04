Зеленский не видит от США сигналов для нового раунда переговоров по Украине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что со стороны США нет сигналов для трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта.
Зеленский отметил в вечернем обращении, что обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах, его коммуникации с американской стороной.
«Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
2 марта Зеленский утверждал, что запланированный на начало марта новый раунд трехсторонних переговоров Россия — США — Украина пока не отменен, он планировался на 5−6 марта в Абу-Даби, но может пройти на иной площадке из-за боевых действий на Ближнем Востоке.