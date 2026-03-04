Зеленский не видит от США сигналов для нового раунда переговоров по Украине

«Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.