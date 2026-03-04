В Белом доме не знают о причастности ВС США к удару по школе в Минабе

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не наносят удары по гражданским лицам. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя удар по начальной школе в Иране.
«Нам об этом неизвестно, — сказала она на регулярном брифинге в ответ на вопрос о том, наносили ли США удар по школе. — Военный департамент расследует данный вопрос. Хотела бы вам сказать, что США не бьют по гражданским».
На вопрос о том, есть ли у США доказательства непричастности Вашингтона к удару, Ливитт вновь сослалась на ведущееся расследование Пентагона.
28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Погибли 165 человек — в основном это ученицы, а также родители и учителя. 95 человек получили ранения.