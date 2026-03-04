В Грузии сообщили о требованиях Запада ввести санкции на закупку топлива РФ

«Они (Запад — прим. ТАСС) сами не вводят (санкции — прим. ТАСС), а хотят это сделать нашими руками. Они хотят, чтобы мы сами запретили ввоз топлива из России. Мы их спрашиваем, как это сделать? Единственный путь для этого является установка правила: “Бизнес, тебе запрещается ввозить топливо из России”. Это означает ввод санкций против России. То есть, они требуют от нас введения санкций. То есть, мы сами, своими руками должны пойти на эскалацию», — сказал Папуашвили.