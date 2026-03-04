В Грузии сообщили о требованиях Запада ввести санкции на закупку топлива РФ

ТБИЛИСИ, 4 марта. /ТАСС/. Представители стран Запада при личных беседах считают проблемой, что Грузия закупает у РФ топливо, и предлагают Тбилиси ввести санкции на это. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телеканалу «Рустави 2».
«Они (Запад — прим. ТАСС) сами не вводят (санкции — прим. ТАСС), а хотят это сделать нашими руками. Они хотят, чтобы мы сами запретили ввоз топлива из России. Мы их спрашиваем, как это сделать? Единственный путь для этого является установка правила: “Бизнес, тебе запрещается ввозить топливо из России”. Это означает ввод санкций против России. То есть, они требуют от нас введения санкций. То есть, мы сами, своими руками должны пойти на эскалацию», — сказал Папуашвили.
По словам председателя грузинского парламента, в случае введения санкций Москва ответит зеркально, например, запретит ввозить грузинское вино. Таким образом, Тбилиси и Москва войдут в спираль противостояния.
Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Тбилиси также отказался чартерным рейсом отправлять грузинских добровольцев на Украину. В начале марта 2022 года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт против России. По мнению Тбилиси, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.