В Белом доме не стали отвечать на вопрос о красном пятне на шее Трампа

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать покраснение, обнаруженное на шее президента США Дональда Трампа.
«Мне нечего добавить к заявлению, которое мы предоставили», — заявила она в ходе брифинга.
Левитт сослалась на заверения личного врача главы государства, который предположил, что данное раздражение исчезнет «в течение ближайших нескольких недель».
В понедельник Трамп появился на публике с красным пятном с правой стороны шеи. Медик, отвечающий за здоровье президента, опубликовал комментарий, объяснив эту реакцию использованием нового косметического крема.
Трампу регулярно приходится опровергать распространяющиеся предположения о проблемах с его здоровьем. Сам политик подчеркивает свое отличное физическое и психическое состояние, заявляя, что трудится интенсивнее и больше, чем любой из его предшественников на данном посту.
Пятна, которые иногда появляются на кистях рук американского лидера, связывают с регулярным употреблением аспирина.