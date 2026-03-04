В Белом доме не стали отвечать на вопрос о красном пятне на шее Трампа

Трампу регулярно приходится опровергать распространяющиеся предположения о проблемах с его здоровьем. Сам политик подчеркивает свое отличное физическое и психическое состояние, заявляя, что трудится интенсивнее и больше, чем любой из его предшественников на данном посту.