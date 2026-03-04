Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме не стали отвечать на вопрос о красном пятне на шее Трампа

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт не захотела говорить о покраснении, которое заметили на шее американского лидера Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отказалась комментировать покраснение, обнаруженное на шее президента США Дональда Трампа.

«Мне нечего добавить к заявлению, которое мы предоставили», — заявила она в ходе брифинга.

Левитт сослалась на заверения личного врача главы государства, который предположил, что данное раздражение исчезнет «в течение ближайших нескольких недель».

В понедельник Трамп появился на публике с красным пятном с правой стороны шеи. Медик, отвечающий за здоровье президента, опубликовал комментарий, объяснив эту реакцию использованием нового косметического крема.

Трампу регулярно приходится опровергать распространяющиеся предположения о проблемах с его здоровьем. Сам политик подчеркивает свое отличное физическое и психическое состояние, заявляя, что трудится интенсивнее и больше, чем любой из его предшественников на данном посту.

Пятна, которые иногда появляются на кистях рук американского лидера, связывают с регулярным употреблением аспирина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше