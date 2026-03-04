Ричмонд
Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок газа РФ

Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев порекомендовал обращаться к руководителям Евросоюза при остановке поставок российского газа в Европу.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кайе и другим русофобам», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Ранее Владимир Путин сообщил, что поручит правительству проработать вопрос о скорейшем прекращении поставок газа в Европу. Он предположил, что РФ удобнее прекратить поставки не дожидаясь 2027 года, когда страны ЕС постановили полностью отказаться от российского газа.

До этого момента профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Евросоюз будет умолять РФ возобновить поставки нефти и газа.

